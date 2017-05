EsDeMacabeos ¿Con cuál de estas situaciones te sientes identificado?

Las redes sociales constantemente sorprenden con divertidas ideas y frases que rápidamente se viralizan en todas partes. Esto mismo ocurrió con el hashtag #EsDeMacabeos, que durante toda la mañana de este martes 9 de mayo ha arrasado a través de Twitter. ¡Y es que hoy es el Día internacional del macabeo!

Recordemos que se entiende por macabeo a aquel hombre que obedece y complace en todo a su esposa, polola o pareja y que jamás se queja o le lleva la contraria. Un ejemplo claro en la televisión chilena es Pablo Pinto, el personaje que interpretaba el actor Marcial Tagle en “Casado con hijos”.

Para tener un día de humor, en FMDOS recopilamos algunos de los comentarios más originales y divertidos que han circulado en la red social del pajarito azul. ¿Qué #EsDeMacabeos según tú?

— Nicolás Rodríguez (@Nickrovi) May 9, 2017

#EsDeMacabeos no tener la capacidad para decir q NO frente a situaciones con las que no estas de acuerdo solo por dar el gusto a la pareja

— ~Doña Tomo~ (@tomoyito) May 9, 2017