Elige las frutas correctas para incluir en tu cena siguiendo estos tips

Hay una verdad universal e irrefutable: la fruta es buena para la salud. Sin embargo, no porque sea saludable no significa que algunas no engorden o no tengan calorías. De hecho, si lo que buscas es bajar o mantener el peso, hay frutas que pueden ser tus peores enemigas. Sigue estos consejos para que, por el contrario, sepas elegir las más indicadas para tu cena.

La manzana es ideal para ser incorporada en tu menú, pues contiene pectina en la cáscara, que nos ayuda a saciarnos más rápidamente.

El coco , aunque es una fruta con alto contenido calórico, posee principios activos que contribuyen a la asimilación de los hidratos de carbono y a la eliminación de la grasa abdominal.

Otras frutas como las fresas, moras y arándanos contienen muy poca cantidad de azúcar, por lo cual son perfectas para ser ingeridas durante la última comida del día.

Por el contrario, se deben evitar los zumos envasados , ya que en general presentan una alta cantidad de azúcares, similar a la de las bebidas gaseosas. Además, muchas vitaminas y fibras de la fruta quedan en la pulpa, por lo que no es ningún aporte.

La uva es fuente de resveratrol, que es un excelente antioxidante. No obstante, también se recomienda restringir su ingesta durante la cena por su alto contenido de azúcar.

El mango y la pera poseen mucha fructosa en su composición, lo cual contribuye a la acumulación de grasa abdominal.

Mandarinas, naranjas, kiwis y en general cítricos de cualquier tipo se deben evitar para no sufrir problemas. Y es que las frutas cítricas son las grandes enemigas de la noche, especialmente por su incidencia sobre los jugos gástricos y los ciclos del sueño.

En definitiva, se puede incorporar fruta en la última comida, según los expertos, siempre y cuando se acompañe de una plato ligero. El error es hacer una cena copiosa y luego cerrar con una fruta como postre.