La famosa actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la exitosa serie de Netflix “Stranger things”, visitará nuestro país como invitada especial de la Comic Con 2017. El evento se realizará en Espacio Riesco del 26 a 28 de mayo.

Yay🎉🎉🎉🎉 see you there! pic.twitter.com/9FKfidOEYx

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) December 21, 2016