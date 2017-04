Eduardo Fuentes sale al paso de criticas por uso de collar en su hija Alma

Eduardo Fuentes es uno de los padres más dedicados desde que nació su hija Alma, hace siete meses. Por eso, cada vez que puede sube a sus redes sociales alguna imagen o video compartiendo con la menor.

En su última publicación en Instagram, el periodista publicó un clip en que aparece conversando con su hija. Mientras ella balbuceaba, Eduardo contestaba, y así entablaron una tierna charla.

El video tuvo mucha repercusión, no solo porque las imágenes son tiernas, además porque a la menor se le ve un collar de ambar, el cual podría llegar a causar algún peligro para la bebé.

Comparto una agradable e interesante conversación que tuve con #Alma sobre el odio y la violencia que azotan nuestro planeta y el rol que les cabe a las nuevas generaciones. Creo que ella tiene más clara la película que yo. Qué opinan? Una publicación compartida de Edo (@fuentesilva) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 6:50 PDT

“Tiene un collar eso es peligroso. Ojo con eso”, “Linda, pero cuidado con el collar puede meter su manita y lastimarse” y “Ojo con el collar de ámbar, es más peligroso que beneficioso (peligro de asfixia por cuerpo extraño) y no hay estudios que demuestren beneficios reales”, fueron algunos de los comentarios en la publicación del periodista.

Consultado por Pagina 7 por el uso del collar en Alma, Eduardo Fuentes expresó que “Es un collar de ámbar del báltico. Ayuda a desinflamar y babean menos en la aparición de los dientes. Si me preocupara de eso más de la cuenta, nada, la gente opina porque quieren lo mejor para Alma. Yo también y no hacemos nada que no hayamos consultado y estudiado antes”.

Según revistas especializadas en niños, esto collares permiten aliviar los dolores mientras salen las piezas dentales en las guaguas. Sin embargo su eficacia no está comprobaba y no se recomienda porque podría terminar en asfixia o estrangulamiento en los menores.