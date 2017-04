Ed Sheeran responde a los nuevos rumores sobre su retiro musical

Si hay un artista que ha tenido que lidiar en diferentes ocasiones con los rumores de un retiro musical ese es, sin duda, Ed Sheeran.

Y es que el colorín ha tenido que sortear diferentes comentarios a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en diciembre de 2015 anunció que se tomaría un año completo para descansar y crear un nuevo disco —que actualmente es su tercer álbum “Divide”— pero de inmediato se habló de un viaje sin retorno. ¡Aunque volvió con pegajosas canciones como “Shape of you” y “Castle on the hill”!

El nuevo rumor

En esta ocasión, varios medios internacionales que pusieron a correr el rumor de que Ed Sheeran se retiraba de la música. Así, MTV UK publicó un artículo donde citaba que fuentes cercanas al cantante habían explicado que se tomaría un largo descanso después de su gira mundial Divide tour y también señalaron que Sheeran quería una vida “más normal” junto a su novia Cherry Seaborn.

Sin embargo, él mismo se encargó de aclararlo todo a través de su cuenta de Twitter, donde citó la nota de prensa con el mensaje: “Son tonterías”. Con este escueto pero efectivo texto, el británico dejó en claro que no tiene ninguna intención de dejar su gran pasión.

El concierto

Recuerda que Ed Sheeran se presentará este 15 y 16 de mayo en el Movistar Arena. Las últimas entradas están a la venta a través de Punto Ticket.