El potente discurso de Kel Calderón en “Vértigo”

Este jueves por la noche se emitió un nuevo capítulo de “Vértigo”, el estelar de Canal 13 que conducen Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

En esta ocasión, el programa tuvo de invitados a Willy Sabor, Cristián Campos, Pascual Fernández, Montserrat Álvarez y Kel Calderón. Además de la presentación especial de la cantante argentina Lali Espósito.

La participación de Kel Calderón

Sin embargo, una de las mujeres que se tomó el poder durante el programa fue Raquel “Kel” Calderón, quien llamó la atención por sus potentes palabras y opinión frente a diversos temas.

Hace unos días, la hija de Raquel Argandoña estuvo en la polémica tras compartir unas fotografías para la revista Issue, donde incluso se atrevió a posar en topless. Ante estas imágenes, su padre Hernán Calderón salió a dar declaraciones en público, donde cuestionó y tildó de poco elegante aquella fotografía de su hija.

Debido a esta situación, en el programa “Vértigo” aprovecharon de consultarle sobre el tema en la pregunta del pueblo: “¿Qué se siente que tu papá te rete por los diarios y exponga discusiones familiares por los medios?”.

Kel Calderón respondió explicando que las fotografías “las hicimos en febrero con un gran equipo” y agregó: “Yo a mi papá y mi mamá los amo, los adoro. Me enorgullezco de ellos, los admiro y siempre los voy a respetar. Pero siento que en estos temas, tanto yo como las mujeres de mi generación, tenemos una obligación de botar estos estereotipos que se siguen armando”.

Siguió su discurso señalando que “me frustra mucho cuando me dicen que mi calidad de abogada, de profesional, de mujer el día de mañana, va a depender de las fotos que yo me tome, de las ropas que yo decida ponerme o sacarme”, esto debido a que “ese discurso le dice a las mujeres que para ser respetadas dentro de su rubro, de su trabajo, para ellas validar su pega, deben comportarse y reprimirse de acuerdo a un estándar que la sociedad les impone para parecer diligentes e inteligentes. Yo no estoy de acuerdo con eso”.

Y agregó: “El machismo en este país hace que al hombre le incomode mucho ver a una mujer que está cómoda con su cuerpo y que quiere tomarse una foto sin ropa porque quiere tomársela”. Y enfatizó en que Hernán Calderón, su padre, tiene algo de ese machismo: “Lamentablemente, con lo que quiero a mi papá, él pertenece a ese grupo de Chile, de personas, de una generación quizá un poco mayor que la mía que es muy machista”.

Sin embargo, Kel Calderón reconoció que se comunicó con su papá por las fotos y conversaron sobre el tema, aunque su padre salió hablando en el diario después. Esta situación la incomodó y le dio “vergüenza y lata”, puesto que habían conversado en privado. “Pero más allá de eso creo que me ha ayudado a poner un tema en la mesa y es un tema que yo no quiero soltar (…) El punto es que comentarios como éste y situaciones como éstas validan que mañana haya gente que diga ‘Ah, pero ella se lo buscó'”, confesó.

El discurso

Luego el actor Cristián Campos le preguntó sobre su postura ante otros temas sociales, como el aborto. A lo que Calderón respondió: “A mí, échenme a la hoguera si quieren, pero no quiero mentir en este tema porque también es importante. Yo soy una fiel defensora del aborto, absoluto, libre, independiente de las tres causales. Creo que las mujeres tienen derecho de abortar aunque sea porque quieren, ahí podemos entrar a discutir hasta qué semana, pero no por un tema religioso, sino por un tema de salud pública. Hoy la mina con plata, por último toma un avión, se hace un aborto afuera, consigue un buen dato y la atiende un buen doctor y le hace un aborto. La mina que no tiene plata va a la curandera de la esquina, el apio no sé qué y termina muerta ella y la guagua”.

Tras sus potentes palabras en el programa estelar, Kel Calderón se coronó como la octava ganadora de esta temporada de “Vértigo”.