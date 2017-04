Esto dijo Valeria Ortega sobre la maternidad

La animadora Valeria Ortega tiene 30 años y en una especial para la revista “Nueva Mujer” conversó acerca de su opinión acerca de ser madre.

La chilena actualmente se encuentra trabajando en 3 programas en el Vía X y además conduce “Radar R&P”, en radio Rock & Pop. Lleva una vida bastante agitada y también contó que tiene varios proyectos en mente y por concretar.

Durante la entrevista conversó sobre todos los temas, pero lo que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si quería ser mamá. “En realidad, no quiero tener hijos. Mi hermana tiene una hija, mi sobrina es lo máximo, pero la he visto desde su embarazo hasta ahora, y no lo entiendo (…) Obviamente la ama, pero a veces nos tomamos un pisco sour y, con un poquito, me dice entre dientes “no tengas hijos” (…). Es que es heavy. Es una forma de vida muy ligada a una época que no comulgo con ella”, indicó.

Hace cuatro años que no tiene una pareja y señala estar feliz. Antes se cuestionaba cosas que hoy entiende que son parte de la vida, como los amigos, pololeo, la familia y el quererse uno mismo.

