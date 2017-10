¡Desafío “plank” para un abdomen plano! ¡En 28 días!

¡No sigas sufriendo por culpa de los abdominales! Y dile hola a un abdomen plano gracias a los ejercicios isométricos.

Según publica la revista Glamour.com, los ejercicios isométricos son un tipo de ejercicio con el que se trabaja el transverso abdominal, un músculo que está más profundo en el abdomen al cual no se llega con los movimientos habituales y que es una especie de cinturón que sujeta todo el tronco.

La misma publicación revela que es imprescindible fortalecer el tronco para favorecer un vientre más plano porque este músculo mantiene tensa toda la pared abdominal, desde los abs superiores a los inferiores; es especialmente importante su papel en estos últimos porque es donde se retienen más líquidos y donde comienza la flacidez.

¿Cómo realizar estos ejercicios?

Sobre el suelo, el tronco y las piernas forman una línea recta.

Nos apoyamos sobre la punta de los pies y sobre los codos, doblados en ángulo recto.

La cadera no debe elevarse (pierde efectividad) ni caer hacia el suelo (nos podemos hacer daño en los lumbares).

Las planchas no sólo tonifican el abdomen, sino que e trabajan también los cuádriceps, los hombros, los brazos y los glúteos. Además, no necesitas más equipamiento que ropa cómoda porque no requiere el uso de mancuernas ni ningún aparato adicional. Lo recomendable es empezar con tres series de 20 segundos cada una, aumentando cada semana unos 10 segundos según se vaya fortaleciendo la zona.