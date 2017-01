¿Del amor al cine? La nueva película que unirá a Jessica Biel y Justin Timberlake

¿Será verdad que las parejas que trabajan unidas, permanecen unidas? Una de las relaciones favoritas del mundo de Hollywood es la que tiene Justin Timberlake y a su esposa, la actriz Jessica Biel.

Y justamente esta adorable pareja trabajó junta en la nueva película “The book of love”, donde ella es la protagonista y él estuvo a cargo de crear las 31 canciones que componen su banda sonora.

La historia se centra en Henry (Jason Sudeikis), un introvertido arquitecto, que perdió a su esposa Penny (Jessica Biel) en un trágico accidente automovilístico. Luego de esa tragedia, Henry se empeña en ayudar a Millie (Maisie Williams), una adolescente indigente a quien le promete construir una balsa para cruzar el océano Atlántico y llegar a su hogar. ¿Qué tan lejos llegarás para encontrar tu camino a casa?

“The book of love” (originalmente titulada “The devil and the deep blue sea) está dirigida y reescrita por Bill Purple, a partir de un guión original de Robbie Pickering. El elenco principal está compuesto por Jason Sudeikis, Jessica Biel, Maisie Williams, Orlando Jones y Mary Steenburgen. Además, la música de la cinta está a cargo de Justin Timberlake.

La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Tribeca, el 14 de abril del año pasado. Sin embargo, el 13 de enero recién se lanzó en los cines norteamericanos y esperamos que próximamente llegue a nuestro país.

Y si ya estás con ganas de ver una película en el cine, mientras tanto te puedes quedar con estos próximos estrenos que podrás disfrutar en los cines chilenos: