¡Daniela Aránguiz revela la verdad sobre las cirugías que se ha hecho

Daniela Aránguiz sigue haciendo noticias por su diversos cambios. Hace un par de días, la panelista de Maldita Moda confesó abiertamente todas las cirugías a las que se había sometido.

Según publica el sitio web Mega.cl, la esposa de Jorge Valdivia, reveló que “Me puse 300 de busto. Me saqué ese rollito de aquí (apuntando a su espalda, cerca de la pelvis). Me hice eso y me puse bótox en la zona de aquí (pómulos). Yo me he operado el busto dos veces”, confesó.

La ex chica Mekano contó que la primera intervención fue de senos a los 19 años, y luego de amamantar a sus hijos, decidió nuevamente pasar a pabellón, ocasión donde también se hizo otro arreglo. “Aproveché de sacarme el rollito que me salió con mi segundo hijo, pero el de atrás”.