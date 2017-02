Dakota Johnson: “El nudismo es realmente interesante para un actor”

En la cuenta regresiva para el estreno de “50 sombras más oscuras”, su protagonista, Dakota Johnson protagoniza la portada de la revista “Vogue”, de febrero.

La actriz conversó sobre su destapado papel de Anastasia Steele en la cinta y de su trabajo con Jamie Dornan, Christian Grey en la ficción.

“El nudismo es realmente interesante para un actor (…) Jamie y yo hemos trabajado increíblemente juntos por un largo tiempo. Ya no hay inhibiciones y somos muy honestos y confiados. Pero, ¡qué apuesta! No hay maquillaje. No hay ropa que diga un poco sobre la historia. No hay joyas que te den una pista sobre el estatus social. Así que se trata puramente de la actuación”, explico ella.

Dakota además está trabajando en “50 sombras liberadas”, donde se sigue viendo mucha piel. “¿Dejaré de hacer escenas de desnudos cuando mis pechos se caigan? No lo sé. Quizás tengo mucho más una mentalidad europea en relación a esas cosas. No quiero ver a alguien usando un sostén y ropa interior en una escena de sexo”, añadió.