Sigue estos cuatro trucos de los tailandeses para vivir menos estresados

Si tienes ganas de viajar a un lugar místico Tailandia es uno de los mejores destinos, porque su cultura y su forma de vida hace que las personas puedan vivir menos estresados. Según Vicente Martínez, creador de la firma Thai room wellness, conversó con El País y manifestó que si bien “no se puede generalizar, ni mitificar”, lo cierto es que “para definir una cultura stress free, tendríamos que contar con muchos de los principios que inspiran la vida tailandesa”.

Martínez relata que no solo se trata de una forma de vivir, sino de una forma de ser, puesto que, según el experto, “el concepto wellness está integrado en la vida de los tailandeses de manera espontánea. Viven de manera sencilla con lo que tienen. La aceptación de la realidad que se vive es un antiestrés formidable”.

Por ello, Vicente Martínez nos entrega cuatro de los secretos para vivir sin estrés que practican los tailandeses:

Cambiar rutinas y lugares

La clave del modo de vida tailandés es sencilla: “La vida es este momento, si lo dejas escapar, dejas escapar la vida”. Es decir, que su máxima es vivir el presente, como en otras filosofías orientales.

Para conseguir este cambio de pensamiento, ayuda cambiar antes algunas rutinas y formas de comportarnos en el día a día. La primera, según Vicente Martínez es respirar mejor. “Inspirar por la nariz, retener unos segundos el aire, soltar por la nariz lentamente y retener con los pulmones vacíos. La clave es conseguir que la retención en la exhalación sea aproximadamente el doble de larga que la inspiración y hacerlo unas 6 veces”.

Disfrutar de no hacer nada más que cuidarse

“En occidente si no estamos ocupados todo el tiempo, sentimos que lo estamos perdiendo. Me maravillan algunos momentos thai en el que simplemente no se hace nada, se pasa el tiempo durmiendo o retozando. Esa aparente indolencia esconde unos secretos maravillosos”, apunta en último lugar Vicente Martínez.

Por eso si te cuesta el “no hacer nada”, otra opción es dedicar al menos tiempo a “cuidarnos”. Cosas sencillas como darse un masaje (a ser posible tailandés) cada cierto tiempo y pasar ese tiempo intentando dejar los problemas fuera de la camilla, para disfrutar de la experiencia.

Conectar mente y cuerpo con yoga y meditación

Marisol Dy Sánchez, especialista en Ayurveda e instructora de Yoga, aporta que para tener un modo de vida más saludable, imitando lo oriental, hay que conectar más con nuestro “Yo Superior”.

En este sentido “aprender y practicar meditación aumenta la conciencia del Yo Superior”, ya que es una buena herramienta para “percibir las incontables fluctuaciones de la mente y las emociones”. La experta en Ayurveda matiza que no se trata de algo baladí, ya que “en todo momento generamos energías (buenas o no) a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y hasta de nuestros pensamientos, que nos condicionan a determinados resultados”.

Nuevas experiencias para el paladar

Otra forma de trasladar nuestra mente es hacer un viaje a través del sentido del gusto. La comida tailandesa también está de moda y las razones son ser diversas. La clave de esta gastronomía es que está basada en conseguir siempre un equilibrio de varios de los sabores fundamentales: salado, dulce, amargo, ácido y picante.