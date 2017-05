Cristián Castro sorprende a su novia en pleno concierto

¡Un verdadero romántico! Cristián Castro pidió matrimonio frente a miles de personas. Así es, el artista mexicano interrumpió unos de sus espectáculos para hacer una importante pregunta, sorprendiendo a todos los asistentes.

La noche del pasado viernes el artista se presentaba en el estado de Baja California, México, cuando sacó el anilló e invitó al escenario a su novia, Carol Victoria Urbán.

“Estoy muy emocionado porque he encontrado a la mujer que yo tanto soñé, que yo tanto esperaba (…) Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que amo tanto, que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida”, dijo Castro.

Tras estas palabras, él se hincó y le preguntó: “¿Te casarías conmigo?”. La joven muy emociona le dio el tan ansiado “sí”. Tras la respuesta de su novia, la pareja se besó y abrazó. Luego, añadió: “Me vuelvo a hincar para decirte lo bonita que eres, que para mí no hay mujer más hermosa que tú, que te agradezco tu amor, el cambio que vas a hacer de mí”.

Este gesto de amor no pasó desapercibido en las redes sociales, convirtiéndose Cristián Castro en lo más comentado a través de Twitter.

Este sería el tercer matrimonio para el cantante quien estuvo previamente casado con la paraguaya Gabriela Bo y con la abogada argentina Valeria Liberman.

Te dejamos el video del emotivo momento.