Consejos para cuanto tú, tu pareja y tu ex se encuentran en la misma fiesta

Apuesto a que más de alguna vez te ha pasado que en la misma fiesta, matrimonio, cumpleaños o algún otro evento al que asistas junto a tu pareja te has encontrado con tu ex (o alguno de tus ex’s). Ese momento en el que el universo conspira para que pases una de las experiencias más incómodas que puedas vivir.

Algo así fue lo que pasó cuando hasta la MET Gala en Nueva York llegaron The Weeknd y Selena Gómez, mismo lugar al que asistió la modelo Bella Hadid, ex pareja del cantante. Según menciona la revista “GQ”, todavía el año pasado The Weeknd y Bella fueron como pareja al evento.

¿Qué hacer cuándo se encuentran tú, tu pareja y tu ex?

Toca el tema

Según la publicación, si tu ex fue una persona muy importante en tu vida, hazle saber a tu actual pareja que ella se encuentra presente. De esta manera, se evitan malentendidos futuros.

Ignorar

Si la relación con tu ex no terminó de la mejor manera, lo mejor que puedes hacer es ignorarla y no prestarle atención. Así, que cada quien tome su espacio y punto.

Saludar y seguir tu camino

Por otro lado, si las cosas terminaron bien, salúdala, pero siempre y cuando se topen por casualidad. Buscar a tu ex para saludarla puede hacer que tu novia dude sobre tus sentimientos hacia ella.

Presenta a tu pareja

En ese caso hipotético en que se lleguen a topar, y todo esté bien entre ustedes, después de saludarla preséntale a tu actual pareja. Un consejo muy importante es que tomes de la mano a tu pareja para darle seguridad y hacerle saber que ahora estás con ella.

Que no se extienda la conversación

Preguntarle un par de cosas por cordialidad luego del saludo es aceptable, pero no se te vaya a ocurrir quedarte por horas conversando con tu ex y tu pareja al lado. Lo único que conseguirás será hacerla sentir incómoda.

No intentes sacar celos

Si la relación con tu ex no terminó bien, y aún estás un poco herido por eso, que no sea uno de tus planes demostrar un cariño exagerado hacia tu nueva pareja solo para que la otra se dé cuenta. Ante tu ex vas a terminar como un ridículo, además de que tu novia no se merece esto.