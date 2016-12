Conductora de TV española ganó la lotería y celebró al aire

Una periodista española se convirtió en una de las ganadoras del sorteo de la millonaria y tradicional Lotería de Navidad de ese país y lo más increíble es que se enteró que tenía uno de los billetes ganadores a pocos minutos de salir al aire, por lo que el festejo fue completamente en vivo.

Elena Miñambres es el nombre de la periodista que en el matinal “Madrid contigo” es la encargada de la sección de meteorología, quien mientras se encontraba en camino a la sala de maquillaje se enteró de los números ganadores y minutos más tarde recibió un llamando de su marido diciendo que era una de las afortunadas.

“No puedo ni hablar, es que no me lo creo”, dijo entre lágrimas la periodista, mientras era felicitada por sus compañeros de trabajo. “Siempre he pensado qué sentirá la gente cuando gana (…) Tú lo ves en la tele, todo el mundo celebrándolo, pero cuando te toca a ti, no sabes cómo reaccionar”, agregó.

El premio que recibirá la periodista es de unos 225 millones de pesos chilenos.

