Las reacciones de Tinder tras el caso de condenado por femicidio que buscaba citas en la aplicación

La semana pasada conocimos la noticia de que Pablo Cuchán, joven que había cumplido condena por el femicidio de su ex pareja de 15 años, a quien descuartizó y quemó en una parrilla en la ciudad de Bahía Blanca en Argentina, se encontraba utilizando Tinder para poder concertar nuevas citas.

Luego de pasar 11 años encarcelado, el descubrimiento de su perfil de Tinder buscando alguna nueva cita desató la ira entre los familiares de Luciana Moretti, la joven víctima.

“Podría decir que siento bronca, indignación y que me duele verlo ahí. Pero lo único que me gustaría es que no engañe a nadie más a través de las redes y le haga a otra persona lo que le hizo a mi hermana“, indicó la hermana de la joven al sitio argentino Entremujeres.

En ese sentido, cabe hacerse la pregunta de qué seguridad nos brindan las aplicaciones en casos de citas con personas que no conocemos. Andrea Iorio, directora de Comunicación y Marketing de Tinder Latinoamérica y vocera de la red social de citas, conversó con el sitio acerca de las formas de denuncia.

“Si alguno de nuestros usuarios o usuarias nos informa sobre cualquier comportamiento inadecuado, ya sea en línea o fuera de línea, nuestro equipo revisa minuciosamente el informe, solicita los detalles adicionales que sean necesarios y toma las medidas para eliminar cualquier perfil inapropiado de la plataforma”, explicó.

Asimismo, detalla que las denuncias por una conducta de acoso, agresión física o verbal se realizan en el mismo sistema. “En cualquier perfil, mientras el usuario desliza su dedo o está chateando, puede hacer clic el ícono de los ‘3 puntos’ y seleccionar la opción ‘Report’. Con esto, Tinder hace la evaluación, toma las medidas necesarias y –llegado el caso- elimina el perfil”, cuenta.