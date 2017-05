El afán de conseguir una figura perfecta hace que algunas personas se obsesionen con el peso y las dietas. Para muchos, esto puede transformarse en toda una pesadilla, mientras que para otros es una oportunidad para darle un nuevo giro a su visión de vida.

Esto último fue el caso de Lucy Litman, una joven que decidió compartir en su cuenta de Instagram un potente mensaje relacionado con su lucha contra el sobrepeso, la autoestima y lo que sintió cuando se se dio cuenta que un vestido de antaño ya no le quedaba.

En primer lugar, la joven manifestó que durante bastante tiempo había estado pensando en su imagen corporal y en salud, especialmente después de que un cercano le comentara que se “había dejado estar” con su apariencia, por lo que debía parar de comer tanto pan.

Tras esas palabras, Lucy comenzó a obsesionarse con su cuerpo, sufriendo un desorden alimenticio que la llevó a pesarse cinco veces al día.

“Aquella restricción a mi propia felicidad le puso fin a un montón de amistades y relaciones amorosas debido a que me aislaba en mi casa para no estar cerca de la comida”, confesó la joven.

Y aunque eso fue parte de su vida durante bastante tiempo, la joven manifestó que nunca más volvería a pasar algo así, ni siquiera por culpa de un comentario mal intencionado o por un vestido que ya no podía usar.

“Gran parte de mi trabajo que he compartido aquí está inspirado por la experiencia. La comida no siempre fue algo positivo para mí, y para muchos amigos y familiares la comida no es divertida. Así que intento demostrar un lado más lúdico de lo que comemos y hacer que la gente piense sobre los colores, formas y texturas de los alimentos, en vez de las calorías o cuánto ejercicio debe realizar para quemarlas”, escribió sobre su nueva visión sobre la comida.

Esto ha permitido que la joven no sólo tenga una relación más sana con los alimentos, sino que también comenzó a transmitir un mensaje positivo a todos los que estén pasando por algún trastorno como el suyo.

“A todos lo que están luchando a diario, quiero que sepan que ustedes son más que un número, que tener un espacio amplio entre sus muslos e irrelevante (y físicamente imposible dada la estructura ósea de algunas personas), pues lo realmente importante es que no están solo y siempre habrá alguien que los ame”, apuntó.

Las palabras de Lucy suma más de 2 mil Me gusta en su cuenta de Instagram, junto con otros cientos de comentarios, donde la felicitan por su actitud y también agradecen por ser una fuente de inspiración.

