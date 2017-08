Claudia Conserva confesó haber vivido un episodio incómodo con Tony Spina

La conductora del actual programa MILF de UCV-TV, Claudia Conserva, animó un algunos capítulos del reality Volverías con tu ex? en el año 2016. Ella, reemplazó a Karla Constant mientras se encontraba con prenatal.

En varias ocasiones, Conserva ha hablado sobre la grata experiencia que vivió animando el programa de Mega. Pero lo que no sabíamos, es que hubo un episodio en el que la animadora se sintió bastante incómoda.

Durante la transmisión de MILF, aprovechando la presencia de Tony Spina, confesó haber protagonizado un bochornoso episodio que le costó un reto desde la producción del programa.

Todo fue cuando Joaquín Méndez y Camila Recabarren tuvieron que nominar a una pareja y la elegida fue Tony con Flavia Madina su entonces novia. Y se trataba de un ‘baile especial’ que involucraba a Conserva.

“Los de la producción me retaron y me dijeron “tú no puedes tomar partido”, pero yo lo tomé como un juego”. Mientras que Tony lo tomó como una burla.

“Sí, ahí quedó y yo la verdad es que también lo entiendo. Todos querían llegar a la final, y bueno, que te nominen con un bailecito, la verdad que es no me hizo ninguna gracia pero ahí quedó”, respondió Spina.

Además a la animadora le llamó la atención que Oriana Marzoli dentro del encierro también se refiriera al tema.“Nunca pasó eso con Karla Constant, a mí no me parece que una conductora tome partido, es muy feo”, dijo la chica reality frente a las cámaras.