Charlize Theron confesó que ocupa Tinder para encontrar pareja

Una sorprendente revelación realizó la actriz Charlize Theron, considerada una de las artistas más guapas de Hollywood, y es que desde que está soltera utiliza aplicaciones móviles para encontrar pareja.

En una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, la villana en la película “Rápidos y Furiosos 8” y ganadora del Oscar en el año 2003, comentó que fue su amiga, la humorista Chelsea Handler quien la convenció de utilizar las aplicaciones.

Charlize expresó que sus aplicaciones favoritas son Tinder y Happn. “No conocía nada de todo eso antes. Estábamos en la Marcha de las Mujeres en Park City y Chelsea me mostró su móvil y me dijo muy a su manera: ‘Sí, todo el mundo lo hace. ¿Qué te pasa? ¿Has estado viviendo debajo de una piedra todo este tiempo?’. Así que me interesé por el tema y le pregunté cómo funcionaba“, recordó.

Revisa: Conmoción mundial por censura al escote de Charlize Theron

“Es algo un tanto incómodo porque no conoces a la otra persona y tienes que tratar de ser adorable diciendo cosas como: ¿Qué tal, sexy?. Es todo muy embarazoso“, explicó.

Charlize Theron hace dos años protagonizó una ruptura amorosa con el también actor Sean Penn.