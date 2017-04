Charlie Sheen publica foto del primer papel de Brad Pitt en el cine

Las redes sociales dan para todo, algunos se dedican a mostrar sus viajes, otros su vida social, pero algunos también muestran recuerdos. Esto último realizó el actor Charlie Sheen, el que decidió subir una imagen de los inicios de Brad Pitt en el cine.

El ex protagonista de “Two and a half men” compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de 1987, de la película “La tierra de nadie”, donde un joven Sheen se luce con su actuación. Sin embargo y muy desapercibido aparece el ex esposo de Angelina Jolie.

En la cinta en que Sheen caracterizó al líder de una banda dedicada al robo de vehículos, Pitt solo fue un camarero que había pasado completamente desapercibido durante todo este tiempo.

De hecho, Charlie escribió junto a la imagen “fíjate, Brad Pitt, en el fondo, como camarero”.

En ella, el ex marido de Angelina Jolie aparece con camisa negra y chaleco gris. Cabe mencionar que esta aparición fue una de las primeras de Pitt, quien en noviembre de ese año debutaría como actor en la series “Growing Pain” y “Dallas”.