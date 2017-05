César Campos sorprendió a sus seguidores en Instagram compartiendo un gran momento personal: su aniversario de pololeo.

El conductor de “Manos al fuego” y “Sabingo” decidió gritar a los cuatro vientos lo feliz que está con su pareja Diego Barrios, con quien mantiene una relación hace tres años. Así, a través de esta red social decidió expresar todo su amor con un tierno collage con algunos momentos que han vivido juntos.

“¿Te has preguntado cómo te puede cambiar la vida en 3 años? Feliz aniversario mi querido y amado Diego”, escribió el periodista de 33 años junto a la instantánea, que en un par de horas logró más de 3 mil “me gusta”. De inmediato recibió cientos de mensajes de sus seguidores, celebrando la importancia del amor sin barreras ni etiquetas.

César Campos se confiesa en LUN

El también rostro de Chilevisión reveló más detalles a través de una entrevista para el diario “Las Últimas Noticias”, donde expresó que no fue fácil contarle a su familia sobre su orientación sexual y la relación con el actor Diego Barrios, de 27 años.

“Me sentía atrapado, pero entendí que el sentimiento no tiene culpa cuando hay amor (…) No fue una decisión fácil, más que nada por un tema familiar, ahí ha sido todo un proceso”, expresó Campos al medio citado. Y agregó que “me saqué un peso de encima. Compartí algo que a mí me tenía muy feliz. Compartirlo libremente es lo más liberador del mundo. No estar escondido ni complicándose es muy positivo”.

A su vez, su novio también expresó cómo ha sido este último tiempo, desde que César contó todo a su familia. “Ha sido bonito cómo en redes sociales la gente nos ha dado apoyo, cariño. Esto habla de un Chile que ya cambió hace rato. A César lo he visto mucho más en paz después de todo esto, creo que lo necesitaba. Lo estoy apoyando a él en todo, entiendo los procesos y para eso estamos”, expresó.

Y por último, César Campos analizó que se demoró en sentirse cómodo para contar su homosexualidad “porque uno tiene muchos miedos, no es una cosa fácil, esto es parte de un proceso mayor (…) Hoy si me preguntan, creo que lo mejor es liberarse, contar. Yo estoy mucho más contento”.