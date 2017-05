Catherine Mazoyer sufre acoso en las redes sociales

Durante dos años, Catherine Mazoyer ha sido violentada por las redes sociales. Han hackeado sus redes sociales, trucado fotos de ella desnuda, enviado fotos y videos e incluso recibido mensajes de alto contenido sexual. La actriz reveló agobiada lo que ha tenido que pasar por estos dos años.

En la madrugada del lunes, a eso de las 1.30 am, Catherine sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram, donde se publicaron diversas fotografías íntimas trucadas, lo que provocó un gran susto en la actriz y su entorno familiar. Sus cercanos al ver esta situación la llamaron para advertirle del material que estaba dando vuelta en la red social. De esta manera, logró borrar las imágenes y cambiar la clave de su cuenta.

Por esto, la actriz pareja de Sebastián Carter, habló con los medios de comunicación e hizo pública esta situación. “Ha sido súper desagradable. Me tienen agotada, ya no doy más, es súper violento. Estoy asqueada con todo lo que está pasando”, se desahogó en conversación con el diario La Cuarta.

Cuenta que la primera vez que vio esas fotos fue hace un mes. Un chico desde Argentina le mandó un mensaje interno por Twitter contándole que allá era una sex symbol, y le manda un par de esas fotos trucadas.

Estos acosadores las subieron a Instagram. En ese momento, no le dio tanta importancia, pero los hechos del lunes colmaron su paciencia. “Me parece absolutamente violento. No me lo merezco, no le he hecho mal a nadie, no tengo por qué estar pasando por estos malos ratos”.

Te dejamos uno de los mensajes revelados por la actriz.