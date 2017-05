En la cuenta regresiva para la celebración de un nuevo Día de la madre, Carolina de Moras posó junto a su hija Mila, de 7 años, para el especial que realizó revista Cosas.

La animadora de Chilevisión protagonizó la portada de la publicación junto a su primogénita, donde la definieron como “una madre todo terreno”.“Con la Mila somos muy compinches y tenemos un vínculo súper cercano, nos conocemos mucho. Con mi hija nos entendemos sin siquiera hablarnos”, detalló sobre su rol como mamá.

Además de contar que está viviendo un gran momento profesional, como era de esperar se le preguntó por su vida amorosa. Recordemos que Carolina mantiene una relación con Felipe Bulnes, el ex agente de Chile ante La Haya, de la cual no habla públicamente. “Voy a seguir hablando muy poquito (se ríe). Mi vida privada siempre ha sido muy privada. Mi pareja es mía y me gusta tener eso así. Amo mi pega y amo comunicar, pero yo tengo una vida muy privada, con muy buenas amigas”, señaló.

Sobre los rumores de un supuesto embarazo también se refirió: “Los descarto. La gente inventa muchas cosas. Yo no digo que necesito ser mamá nuevamente, ya sé lo que es ser madre y estoy feliz. Feliz también si el día de mañana la vida me entrega la posibilidad de ser madre nuevamente. Me encantan los niños, pero el tiempo dirá…”.

