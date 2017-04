Tras su participación en “El camionero”, Carolina Arregui fue tentada para dejar TVN y emigrar a Mega.

Así lo confesó en una reciente entrevista revista “Caras”. “Para mí es muy importante tener trabajo y sentirme bien. Me quedo en TVN, tengo estabilidad y me he encariñado con mis compañeros de trabajo. Además, hemos ido de menos a más. Soy una mujer a la que le encantan los desafíos”, detalló la actriz que renovó contrato con el canal estatal.

Por estos días, Carolina está disfrutando de sus vacaciones hasta diciembre. “Estoy aprovechando de acompañar a mi hija menor lo que más pueda. También trato de ocupar mi tiempo haciendo los trámites que es imposible hacerlos mientras trabajo”, añadió.

Tras su descanso, comenzará las grabaciones de la próxima teleserie. “Ojalá no sea una mujer tan buena como en los últimos papeles, sino una alguien más desenfadada que no les caiga bien a todos”, detalló.