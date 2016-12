De cantante a odontóloga: así es la nueva vida de Bárbara de Kudai

La banda Kudai está armando con todo su regreso a los escenarios (ver más detalles acá) tras seis años separados, pero sus integrantes tienen hoy vidas muy distintas. Es el caso de Bárbara, quien tras el fin de la banda en 2010 decidió estudiar odontología y hoy ya cuenta con su primer trabajo como profesional en la Clínica Italia de Lampa.

“Si no lo hacía en ese momento, cuando tenía 21 años, nunca lo iba a hacer. Yo realmente me quería dedicar a estudiar medicina u odontología. Era mi sueño y sabía que podía lograrlo porque en el colegio me iba bien en biología. me metí a un preuniversitario y luego entré a la San Sebastián”, contó a “Las Últimas Noticias” quien hoy trabaja junto a su pololo, que también es odontólogo.

Sin embargo, con la reunión de la banda su día a día ha cambiado. “En mi pega me ayudan mucho porque me dejan ensayar. Igual ser dentista es mi cable a tierra y no lo cambiaría por nada. La música tiene momentos muy estresantes y el ambiente tampoco es de mi agrado, porque a ves te topas con muchos chantas que se tratan de aprovechar de ti”, sentenció.

Por lo mismo, Bárbara tiene sus planes muy claros: “No me quiero dedicar a la música ni tampoco Nicole. Mientras que Pablo y Tomás siguen muy metidos en este mundo. Decidimos ir viendo todo en el camino, pero yo siempre supe que no me iba a dedicar a la música, es rico caminar por la calle y que nadie te pesque”.

De hecho reconoció que la idea de juntarse nuevamente como grupo fue de Pablo y que tomar la decisión fue difícil porque “el último tiempo que estuve en Kudai me enfermé mucho. Me dio trombocitopénica, una enfermedad autoinmune parecida a la leucemia porque tu cuerpo destruye las plaquetas, que son las células que coagulan la sangre. y el doctor a lo único que lo pudo asociar fue a un periodo de mucho estrés”.