A este recordado cantante de NSYNC no lo dejaron donar sangre por ser homosexual

Lance Bass, ex cantante de NSYNC, acudió a uno de los centro de la Cruz Roja tras la masacre ocurrida en Las Vegas. En ese momento le negaron ayudar con la tragedia que dejó a casi 60 muertos.

Cuando se desató el trágico tiroteo ocurrido en Las Vegas a manos de Stephen Paddock quien disparó contra una multitud en un festival de música country, la Cruz Roja abrió centros para la donación de sangre. Hasta uno de esos lugares llegó el ex integrante de NSYNC, quien no pudo donar debido a su condición sexual.

“¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre? Quiero donar y no me permiten”, expresó en su cuenta de Twitter.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I’m not allowed. 😤

— Lance Bass (@LanceBass) 3 de octubre de 2017