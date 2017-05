Día lluvioso, bajas temperaturas y ganas de regalonear todo el día, ¿te sientes así?

Si amas los días de lluvia y más aún, escuchar música que te inspire, en FMDOS te dejamos con las mejores canciones que debes escuchar un día como éste. ¡Anímate a cantar a todo pulmón bajo la lluvia! ¿Cuál es tu favorita?

Travis – Why does it always rain on me?