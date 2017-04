El beso es una de las clásicas demostraciones de amor y en el mundo de la música lo saben. Por lo mismo, en diferentes épocas y artistas con distintos estilos musicales han creado melodías inspiradas en el beso.

En FMDOS celebramos el amor y en este Día internacional del beso tenemos las 20 canciones ideales para dar un beso y disfrutar el momento. ¿Cuál es tu favorita?

El beso – Pablo Alborán

Con tus besos – Luis Miguel

Cuando te beso – Juan Luis Guerra

Just a kiss – Lady Antebellum

Tu boca – Chayanne

Labios compartidos – Maná

Kiss me – Sixpence none the richer

Bésame mucho – Luis Miguel

Darte un beso – Prince Royce

Bésame – Camila

Besos – Rosana

When you kiss me – Shania Twain

Could I have this kiss forever – Whitney Houston ft Enrique Iglesias

Kiss me quick – Elvis Presley

Last kiss – Taylor Swift

Besos en la boca – Chayanne

I kissed a girl – Katy Perry

Kiss – Prince

Tus besos – Juan Luis Guerra