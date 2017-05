Hace unos días, Camila Recabarren y Joaquín Méndez confirmaron que su relación había terminado tras estar poco más de un año juntos desde que se conocieron en el reality “¿Volverías con tu ex?”.

Y por lo mismo, Recabarren quiso sincerarse en el matinal “Hola Chile” de La Red, donde trabaja como panelista. Allí, la modelo explicó qué los motivó a contar sobre su ruptura a través de redes sociales. “Nosotros con Joaquín terminamos hace bastante tiempo. No sé cuánto, un par de meses. No lo hacíamos público, no para seguir con el show, sino para darnos la oportunidad de romper con la rutina, de separar las piezas y ver si nos extrañábamos. Era para ver si volvía esa llama, ese fuego. Pero con Joaco no se dio esta relación porque no había suficiente amor”, declaró la ex Miss Chile.

“Sí nos confundimos muchas veces y teníamos la esperanza de que funcionara porque sentíamos admiración, felicidad todo el tiempo, casi no discutíamos”, explicó Recabarren sobre su relación con Joaquín. Y agregó: “Nos pasó que fuimos más amigos que pareja”.

Más adelante detalló que el motivo del quiebre fue porque “él (Joaquín) tenía miedo de dar el paso y formar una familia. Yo creo que estamos en distintas etapas”. Sin embargo, expresó que se llevan bien y que fue un término tranquilo y maduro. “El Joaco es una hermosa persona pero eramos más amigos”, relató Recabarren.

