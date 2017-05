Camila Recabarren y Joaquín Méndez confirman término de su relación

La pareja compuesta por Camila Recabarren y Joaquín Méndez es una de las más queridas de la pantalla chica, pero lamentablemente esa relación acaba de llegar a su fin. Así lo confirmaron ambos a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

La ex modelo y el panelista del “Mucho gusto” publicaron tiernas palabras para despedirse el uno del otro, de lo que fue su romance que duró poco más de un año.

La miss Chile explicó por su parte que el argentino escogió un camino distinto al suyo para seguir adelante: “Fue una linda historia de amor, gracias por todo @mendezjoaquin, te deseo lo mejor en tu vida, lo mejor. Sobre todo en lo que involucra el corazón”, comenzó su relato la panelista de La Red.

“Eres una bella persona. Hermosos valores que te dieron tus padres, una persona muy sana, sensible, honesta y transparente que hoy no se encuentran tan fácil. Todos debemos seguir nutriendo con urgencia sentimientos de esta índole. Fin del cuento, te quiero mucho (no hagan preguntas ni comentarios tontos acá, pura buena onda. Como lo dije anteriormente somos dos personas maduras y ante todo honestas). Lo más destacable que me enseñaste fue que no bastaba con estar sino que era conectar con mi hija. Gracias”, finalizó su comentario.

Minutos más tarde, Joaquín Méndez hizo lo propio con su cuenta de Instagram, donde realizó un collage con fotos de ambos.

“Bueno, aquí les contamos por nuestras redes que con la Cami decidimos terminar nuestra relación. Me llevó en mi corazón los mejores recuerdos, los mejores momentos ¡que fueron miles! ¡Los viajes! ¡Las risas y los llantos! Gracias por todo tu cariño, por cuidarme y respetarme todo este tiempo ¡Te quiero mucho!! Siempre me voy a acordar de este 4teto dinámico: ¡Vos, la Isa, la Nana y yo! ¡Gracias por dejarme formar parte de sus vidas! ¡Y por apañarme y seguirme en mis locuras! Espero seguir viéndolos, y que sea en esta vida ¡Por lo menos como amigos! ¡Gracias y más gracias!”, finalizó.

Ambos fueron consultados por más detalles por sus fanáticos, pero prefirieron el silencio ya que, por lo que se sabe, es un tema reciente.