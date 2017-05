Brad Pitt reveló qué adicción le costó su matrimonio con Angelina Jolie

A mediados de 2016, el mundo de Hollywood quedó sin palabras cuando una de las parejas más queridas del espectáculo anunció su ruptura. Estamos hablando de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Desde aquel momento comenzaron a circular diversos rumores entorno al quiebre de la relación. Según US Weekly, la gota que rebalsó el vaso fue el hecho ocurrido el 14 de septiembre de 2016 durante un vuelo de Niza a Los Ángeles.

En ese viaje en avión, los rumores indicaban que Brad Pitt estaba bebiendo demasiado por lo que Angelina Jolie discutió con él. Ahí decidió que se divorciaría del intérprete de “El club de la pelea” tras meses en que había pensado en esa idea.

Sin embargo, Brad Pitt no había dado declaraciones públicas hasta ahora, donde reveló la verdadera razón de su separación en una extensa entrevista para la revista GQ Style. Así, el actor confirmó los rumores: el detonante de la ruptura fue su adicción al alcohol.

Esta es la primera entrevista que da Brad Pitt desde su quiebre matrimonial hace 7 meses atrás. Aquí se confesó ante diferentes temas como el amor, la paternidad y el difícil proceso de divorcio tras 10 años de relación.

Revisa: Fans preocupados por extrema delgadez del actor

En un principio, Pitt quería evitar el divorcio pero luego se dio cuenta que no había forma de cambiar el daño que había hecho. “El primer impulso es aferrarse y luego viene el cliché: ‘si amas a alguien, déjalo libre’. Ahora sé lo que eso significa, amar sin tener ese sentido de propiedad es amar sin esperar algo a cambio”, añadió.

El actor confesó que el consumo excesivo de alcohol destruyó su matrimonio: “Estaba tomando demasiado. Se había convertido en un problema. Y estoy muy feliz de que haya pasado medio año, que ha sido agridulce, pero tengo mis sentimientos en mis manos otra vez”.

Revisa: Así es el nuevo personaje en “War machine”, su próximo trabajo cinematográfico

Sin embargo, Pitt contó que tras la bullada ruptura, se dio cuenta que debía cambiar y buscó una motivación para dejar el trago. “No quería vivir más de esa manera”, detalló en la publicación.

Además, la estrella de 53 años contó cómo está su actual vida. “Tengo una bodega. Me gusta muchísimo el vino, pero lo dejé en el piso. Tuve que alejarme un minuto. Ahora tomo jugo de arándano y agua con gas. Tengo el tracto urinario más limpio en todo Los Ángeles. ¡Te lo garantizo!”, dijo Pitt al confirmar que actualmente está en terapia para sanarse de su adicción.

El actor está bajo tratamiento psicológico, y reveló a GQ Style que está aprovechando esta nueva oportunidad en su vida. “Acabo de empezar la terapia. Me encanta. Pasé por dos terapeutas para encontrar la correcta”, expresó.

Brad Pitt in America's National Parks: See the photos—and read the exclusive interview—here: https://t.co/DE5ygscQlc pic.twitter.com/M1e9ujdMqT

— GQ Style (@GQStyle) May 3, 2017