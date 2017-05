Brad Pitt se sincera: “Todas mis debilidades nacen de mi arrogancia”

Brad Pitt ha estado en el ojo del huracán desde que se supo su separación con la actriz Angelina Jolie. Esta vez el protagonista de “Entrevista con el vampiro” concedió una entrevista con la revista GQ Style, donde sinceró respecto a su vida.

En la revista expresó: “Todas mis debilidades nacen de mi arrogancia. Soy conocido por pisar charcos repletos de mierda -al menos a mí me parece épico-. Suelo decir lo menos indicado, en el momento y lugar menos indicados”.

Además habló sobre su adicción al alcohol y las drogas: “No puedo acordarme de un solo día desde que acabé la universidad en que no haya bebido, no me haya fumado un porro o algo así“, sentenció el actor. Después de reconocer estos problemas manifestó su deseo de cambiar y poder tener una nueva vida.

“Para mí este periodo ha sido para descubrir mis debilidades y fallos y hacerme responsable de ellos. Recuerdo algunos momentos en mi vida en los que me cansé de mí mismo. Y este es uno de ellos”, señaló Brad Pitt.

Desde que decidió separarse de Angelina, Pitt ha tenido que recurrir a dos terapeutas para obtener ayuda, no solo para sobrellevar la separación, sino que además para no volver a caer en el vicio que fue una de las causales del desgaste de su matrimonio.

En lo que respecta a sus hijos, Brad reconoce que es un tema muy complejo: “Los niños son muy delicados y lo absorben todo. Necesitan que alguien les coja de la mano y les explique las cosas. Necesitan que les escuchen. Cuando me dejo llevar por el trabajo, no escucho. Quiero mejorar esto”.

Finalmente en lo que respecta a sus emociones y sentimientos hacia ellos afirmó que el proceso ha sido lento, pero desea ser algo más para sus hijos ya que no ha sido bueno demostrando lo que siente desde que se divorció.