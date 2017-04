Después de cuatro años, el cantante Bon Jovi confirma su regreso a nuestro país.

El artista se presentará el próximo 14 de septiembre en el Estadio Nacional con su tour This House Is Not for Sale Tour.

Las entradas se venderán por Punto Ticket desde el viernes 28 de abril.