Begoña Basauri se refirió a su salida del “Muy buenos días”

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Begoña Basauri dejaba “Muy buenos días”, el matinal de TVN. Esto se debía a que terminaron su contrato antes de lo acordado, generando una ola de comentarios en redes sociales puesto que para muchos era uno de los rostros más carismáticos del programa.

Revisa: Estas son las dos incorporaciones al “Muy buenos días” de TVN

Tras su salida, Karen Bejarano llegó a ocupar su puesto y darle el toque femenino al matinal. Sobre su repentina desvinculación, Basauri explicó a “Las Últimas Noticias”: “Me dijeron que mi contrato, que era hasta diciembre, se acababa por adelantado. El matinal se está renovando y llega gente nueva a apoyar”.

Sin embargo, la actriz expresó que está tranquila y que estar 7 meses en el matinal fue una oportunidad única para ella. “Ni en sueños pensé que iba a poder animar un matinal. Me invitaron por enero y febrero al Muy buenos días y me quedé siete meses, entonces igual me voy tranquila. Siento que no hice todo mal. Así que está bien, si era la más débil del panel”.

Además, detalló que “nunca había hecho televisión en vivo y en directo, solo teleseries. Entonces igual me faltaba cachar más. Por ejemplo, en las teleseries tú no miras a la cámara, como que no existen, pero acá sí, todo el rato están ahí y hay que mirar cuando uno habla; eso me costaba. No me puedo comparar con el resto del panel; justo este lunes cumplí siete meses, me faltó mucho”.

Como conclusión a su experiencia en el matinal, afirmó que “me voy feliz porque fue una experiencia en la que gané mucho” y enfatizó en que “siento que hoy tengo la humildad para atreverme, antes no la tenía”.

Actualmente, Begoña está preparando sus merecidas vacaciones que la llevarán a recorrer España. “Ahí voy a aprovechar de descansar”, finalizó.