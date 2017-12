Así es como Gala Caldirola le expresa su amor a Mauricio Isla

Gala Caldirola y Mauricio Isla aman compartir cada momento con sus miles de seguidores en redes sociales.

Y no sólo eso, sino que la modelo y el futbolista usan cada oportunidad que tienen para expresar el amor que sienten el uno por el otro con tiernos mensajes y fotografías.

Eso es lo que quiso hacer la guapa modelo español, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto de unas de las vacaciones de la pareja, mientras disfrutaban en la playa.

El emotivo mensaje de Gala

“Míranos… jugando como si aún fuéramos dos niños en la arena, sin saber que estaba apunto de suceder algo tan grande, tan maravilloso y tan importante que nos uniría para siempre”, escribe Gala.

Gala continúa con su mensaje: “Si tuviera que elegir un solo momento pasado entre nosotros no podría, pues ha sido día a día como te has convertido en el gran amor de mi vida… como puedo amarte tanto!!!!! Y si!! Estoy embarazada a lo mejor las hormonas me ponen un poquito sensible pero es que cada día tengo más ganas de amarte! de cuidarte! De besarte y de que lo nuestro sea para siempre!”