Lo mejor del 2016… Fueron ustedes!!! Gracias por tanto, nos vemos en el 2017 con más música y sorpresas. 😎😎😎😎😎🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #felizañonuevo #feliz2017

A video posted by Rio Roma (@rioromamx) on Dec 31, 2016 at 5:38pm PST