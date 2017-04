Ashton Kutcher habló de su divorcio con Demi Moore y las acusaciones de infidelidad

“Estoy seguro de que la vida no es algo que te pasa a ti, sino que existe para ti. Siempre es así y serás un afortunado si la afrontas desde el amor, desde la amabilidad, desde el optimismo y si la utilizas para perseguir el objetivo más importante que te dicta el corazón. Yo he tenido suerte, así que este premio es para ustedes, para mi familia, para mis padres, y también para mi mujer, porque me patea el trasero todos los días. Lo tengo que decir, esta misma mañana me he despertado y lo primero que ha hecho ha sido patearme el trasero” decía el actor con una sonrisa de oreja a oreja.

Finalmente dijo “después de tener estos niños, de que mi mujer y yo hayamos podido compartir este honor tan grande, lo primero que se me pasó por la cabeza fue llamar a mis padres para decirles: Lo siento mucho, porque hasta ahora no he sido capaz de saber cuánto me han querido“.