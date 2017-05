Artistas entregan muestras de apoyo a familiares tras explosiones en concierto de Ariana Grande

Desde que se supo del atentado terrorista ocurrido la noche de este lunes en el concierto que Ariana Grande dio en el Manchester Arena de Inglaterra, varios han sido los rostros mundiales que han dado su apoyo a los afectados.

Entre políticos, actores y cantantes solidarizaron con la situación que ningún artista le gustaría vivir en un espectáculo en vivo. Y es que al final del show de Ariana Grande se escucharon dos explosiones que cobraron la vida de 19 personas, además dejó alrededor de 50 heridos.

Revisa: Casi una veintena de muertos y más de 50 heridos dejan explosiones en concierto de Ariana Grande

Te dejamos algunos de los mensajes publicados en diversas redes sociales a raíz del suceso que se investiga como atentado terrorista:

Katy Perry dijo: “Rezando por todos en el concierto de @ArianaGrande”.

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) May 22, 2017

Demi Lovato se manifestó con dos tweet el primero expresó: “Mis oraciones están con ustedes Manchester”.

My prayers are with you Manchester — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

Mientras que en el segundo manifestó: “Desgarrada imaginando que inocentes que fueron a un concierto pierdan su vida.. rezo por cada uno de ustedes y todos los #arianators”.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

Por su parte el cantante estadounidense Barry Manilow dijo: “Manchester, nuestros corazones están con ustedes. Tanta gente grandiosa. Tantos conciertos grandiosos. Tantos recuerdos grandiosos. Por favor no tengan miedo”.

Manchester – our hearts are with you. So many great people. So many great concerts. So many great memories. Please don't be scared. — Barry Manilow (@barrymanilow) May 22, 2017

Bruno Mars expresó: “Sin palabras que describan como me siento sobre lo que pasó en Manchester. No quiero creer que el mundo donde nosotros vivimos se ha convertido en algo tan cruel”.

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017

One Republic dijo: “Pensamientos y oraciones para las personas del concierto de Ariana Grande en Manchester. Devastados”.

Thoughts and prayers to people at @ArianaGrande concert in Manchester. Devastated 🙏 — OneRepublic (@OneRepublic) May 23, 2017

La australiana Kylie Minogue escribió: “Absolutamente con el corazón roto por Manchester. Noticias desvastadoras, mi amor, pensamientos y oraciones por todos ustedes“.

Absolutely heartbroken for #Manchester. Devastating news. My love, thoughts & prayers go out to all. — kylie minogue (@kylieminogue) May 23, 2017

El ex One Direction, Harry Style, tampoco quiso estar ajeno y envió su amor a los afectados: “Estoy acongojado por lo ocurrido esta noche en Manchester. Envío amor a todos los involucrados”, escribió.

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) May 23, 2017

Por su parte Dwayne Johnson, conocido por su personaje de La Roca, escribió: “Nuestras oraciones y fuerza a las víctimas y sus familias involucradas en esta tragedia en Manchester. Mantenerse fuerte. @ ArianaGrande”.

Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande 🙏🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) May 22, 2017

En tanto, Cher, escribió: “Mis oraciones van para la gente de Manchester… Tuve momentos especiales allá en mi juventud y más adelante”.

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) May 22, 2017

Incluso la Presidenta Michelle Bachelet tuvo palabras por lo ocurrido en Manchester.