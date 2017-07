Arnold Schwarzenegger celebró sus 70 años con fiesta hawaiana

No se cumplen 70 años todos los días y eso bien lo sabe el actor Arnold Schwarzenegger, quien este domingo 30 de julio celebró su cumpleaños con una fiesta de temática hawaiana.

Acompañado por sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos el comediante Tom Arnold y el director James Cameron, Arnold sopló las velitas enfundado en un traje tropical, y hasta con ukelele y puro en mano.

Además, destacó entre los presentes su gran amigo y leyenda del cine de acción, Sylvester Stallone, quien le dedicó un emotivo discurso al festejado que terminó con un fuerte abrazo entre los dos.

“Has sido un fantástico enemigo y un mejor amigo. En realidad es la única relación competitiva de la que ambos estamos agradecidos. ¡Sigue dándole duro Arnold!”, le dijo Stallone a Schwarzenegger.

.

Patrick Schwarzenegger, por su parte, utilizó las redes sociales para saludar a su progenitor. “Feliz cumpleaños papá. Grandes 70. No puedo agradecerte lo suficiente por la vida que me has dado. Por 70 más”, escribió el joven actor acompañando el mensaje por una foto de la fiesta.