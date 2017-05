En las últimas horas, el mundo se ha enfocado en Manchester, Inglaterra, donde ocurrió un terrible atentado que le costó la vida a 22 personas y dejó más de 50 heridos que estaban disfrutando un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena.

De inmediato aparecieron rumores sobre el estado de salud de la cantante estadounidense y desde su equipo confirmaron que ella estaba bien, aunque aún en shock tras todo lo ocurrido.

Revisa: 22 muertos y más de 50 heridos dejan explosiones en concierto de Ariana Grande

Durante la noche del lunes, Ariana quiso dejar tranquilos a sus seguidores de todo el mundo y publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras”, escribió.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017