Conoce el apodo que Leonardo DiCaprio le tiene a Jennifer López

La cantante y actriz, Jennifer López dio a conocer que dentro de su círculo más cercano está el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio. Además reveló que el actor le tiene un particular apodo.

Así lo demostró en el programa de James Corden “The late late show”, cuando tomó su celular y le escribió al protagonista de “Atrápame si puedes”.

“Hola baby, creo que necesito darlo todo. ¿Alguna idea? J.Lo (from the block)”, le escribió la cantante, mensaje que, al cabo de pocos minutos, tuvo respuesta: “¿Te refieres a esta noche, boo boo? ¿Vamos a la disco?”; quedando los espectadores boquiabiertos por el tierno sobrenombre que escribió Leo.

Al leer el mensaje López no supo explicar el origen del particular nombre:“Supongo que él llama a todas las chicas ‘boo boo’. No sé …”, aseguró.

Te dejamos el video de la participación: