Teesh me, la aplicación chilena que ayuda con las tareas escolares

La escena puede ser típica: un estudiante en medio de sus tareas escolares -generalmente a última hora- no entiende algo de la materia y se llena de dudas. ¿A quién recurre? Esa es la necesidad a la que apuntan en Teesh me, la aplicación creada por chilenos que busca ayudar con respuestas online a estudiantes.

Revisa: Anuncian beneficios para escolares migrantes en nuevo plan del Mineduc

La idea, según indican en el sitio T13, es que al momento de no entender algo en las tareas escolares se pueda recurrir a la aplicación para poder resolver sus dudas con profesores en línea, que responden de manera rápida y personalizada.

“Yo soy profesor de preuniversitarios y comencé a notar que mis alumnos me mandaban sus dudas por WhatsApp fuera del horario de clases para seguir estudiando, pero había un problema: muchas veces no podía contestar. Así me di cuenta que existía una necesidad de poder ayudar en tiempo real“, explicó al sitio Cristóbal Castillo, quien creó la app junto a un equipo vinculado a emprendimientos de enseñanza online.

La comunidad, que cuenta con más de 20 mil usuarios registrados, tiene la modalidad de respuesta por video, lo que facilita la explicación y la puesta en contexto del contenido.

Según se explica en el sitio, el modelo funciona mediante el pago de los estudiantes por las respuestas de los profesores, lo que se constituye como una fuente de ingreso más para los docentes.