Tras seis días, apareció ex participante de “MasterChef”

Hasta una portada de diario acaparó la desaparición de Maylin González, ex participante del programa de cocina “MasterChef”.

Fueron 6 días en las que la aspirante a cocinera estuvo incomunicada. Pero esta mañana, se comunicó con el panelista de “Mujeres primero”, Michael Roldán, para informar que estaba bien junto a su pareja y que no tenía que darle explicaciones a nadie de lo que hacía.

Maylin estuvo en Santiago, ya que fue invitada al programa “Mentiras verdaderas”, de La Red, para hablar de cómo fueron sus 7 años en la cárcel por robo con violencia. Aprovechando el viaje, salió con amigos y, según detalló el sitio SoyCopiapó, compartió algunas fotos en su cuenta de Facebook.

Recordemos, que su hermana, Andrea Gutiérrez habló con el diario “Las Últimas Noticias”, detallando que se suponía que a las 19 horas del sábado llegaba de vuelta a Vallenar“Eso dijo ella y no llegó (…) ella ya es grande y sabe lo que hace. No puedo estar encima de ella. Lo único que hago es aconsejarla. Es mi hermana”, señaló.