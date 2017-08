Antonella Ríos posó desnuda junto a su hijo para enviar mensaje sobre lactancia materna

A Bruno en el colegio les hicieron un curso de cuidado dental y de como se tienen que lavar los dientes después de cada comida , le dieron cepillos ,pastas y parece que está muy entusiasmado y le trajo cepillos a Manu que tiene solo 4 dientes @AquafreshChile #AquafreshChile #AquafreshKids #lavatelosdientesbruno #telavastelosdientes #teloslavastebien? #el4dientes

