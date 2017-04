La dura confesión de Anne Hathaway: Se arrepiente de haber sido machista

Una de las mujeres más activistas de Hollywood es Anne Hathaway, quien ha criticado la industria del entretenimiento por los bajos sueldos que reciben las actrices en desmedro de los hombres. Pero en una entrevista realizada por ABC News a la protagonista de “Los Miserables”, confesó que se arrepiente de haber sido machista.

Esto porque no confió en la directora danesa Lone Scherfig (“Italia para principiantes”) tan rápido como lo ha hecho con otros directores que ha trabajado. “Hasta el día de hoy me preocupa que la razón por la que no haya confiado en ella tenga que ver con el hecho de que sea mujer”.

La embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres que lucha por la igualdad salarial, expresó que le da terror pensar que trató así a la cineasta por la misoginia interna que pueda tener. “Me asusta pensar que no le di lo que necesitaba porque me resistía a ella en cierto nivel”, explicó.

Más allá que le avergüenza tener que admitir algo así, cree que es importante que se discutan este tipo de actitudes. “Se puede interpretar como una confesión, pero creo que es algo de lo que deberíamos hablar. Yo solo sé que lo he hecho y que no quiero que vuelva a pasar nunca más. Tal vez, hablando del tema otras personas pueden reflexionar acerca de ello”, añadió.

Así mismo, la ganadora del Oscar confesó que pudo rechazar algunos papeles por la misma misoginia con la que viven muchas mujeres. “Cuando me llegaba un guion, si veía que era la primera cinta de una directora me centraba en lo malo. Y cuando veía que era dirigida por un hombre me enfocaba en lo bueno. Ahora he intentado trabajar con más mujeres directoras, pero a veces siento que muy en el fondo sigo teniendo prejuicios”, finalizó.