Angelina Jolie habla sobre su divorcio con Brad Pitt en reconocida revista

Han pasado varios meses ya desde que la noticia de la separación entre Angelina Jolie y Brad Pitt generó un enorme revuelo en la prensa de espectáculos de todo el mundo.

La confirmación de su divorcio en septiembre de 2016 vino después de 10 años de relación y dos más como matrimonio.

Tras el alejamiento, el trato con los medios se ha desarrollado estratégicamente. Así, Pitt dio una profunda entrevista a la revista “GQ” recién en mayo pasado, donde reconoció su abuso del alcohol y cómo lo ayudó la terapia psicológica, indica “La Tercera”.

Esta vez es Jolie quien conversó en extenso con revista “Vaity Fair”. “Ha sido el momento más difícil, y estamos a punto de salir a tomar aire. (Esta casa) es un gran salto hacia adelante para nosotros, y todos estamos tratando de hacer todo lo posible para sanar a nuestra familia”, contó la estrella según señala “La Tercera”.

“Desde hace nueve meses trato de ser buena en el papel de ama de casa, recoger las cacas del perro, lavar los platos y leer historias por la noche, y he mejorado en las tres cosas”, señaló la actriz de 42 años, agregando que tiene “más canas y la piel más seca. No sé si será la menopausia o si es solo el año que he tenido”.

La protagonista de películas como “Maléfica” y “El turista”, revela además que meses antes del divorcio “las cosas iban mal” en la pareja.

“No quiero utilizar esa palabra. Las cosas se habían vuelto complicadas”, dijo agregando que su decisión fue no traspasar su dolor a los niños. “No quiero que mis hijos se preocupen por mí, creo que es muy importante llorar en la ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que todo va a ir bien incluso cuando ni tú estás muy segura de que así sea”, señaló.

“Nos recuperamos todos de los acontecimientos que llevaron al divorcio” asegura Angelina a casi un año de la separación. Junto a Brad Pitt “nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos de nuestra familia. Los dos estamos trabajando con el mismo objetivo”, indicó.