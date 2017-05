Colin Farrell contó los preparativos de su primera escena sexual en Hollywood. Como cada semana, Ellen DeGeneres invita a un reconocido artista a su programa para conversar y recordar historias de sus vidas. En esta ocasión, fue el turno de este galán irlandés.

El programa tiene la regla que mientras más interesante la confidencia que entregue un invitado, más dinero será donado para la organización que elija el personaje y la valoración que la conductora haga del testimonio. El límite de la donación es $10,000.



Gracias a esto, Colin entregó la más entretenida y bochornosa anécdota de Hollywood. ¿Cuál es? Para una película tuvo que depilarse el triángulo del amor. Contexto, estaba por filmar su primera escena sexual en Hollywood. La película se llamaba “Tigerland”, grabada en el año 2000.

“Había una escena sexual en ella y estaba muy nervioso porque era la primera vez que hacía una escena de sexo. Ahora son como un paseíto —no realmente. Siempre son incómodas. Así que nada, fui al director, Joel Schumacher, y yo llevaba una bata y nada debajo. Estaba obviamente tan nervioso que perdí la cabeza durante un segundo, porque me abrí la bata y dije: ¿Es un poco…? Porque, como la mayoría de los hombres, tenía lo que puedes llamar un arbusto retro — y Joel, el director, dijo: ‘Oh'”.

Inmediatamente fue llevado a maquillaje y peluquería en busca de una máquina de afeitar. “Me fui a mi caravana, cogí una papelera y me la puse debajo de… Estaba nervioso y me depilé el lado derecho un poquito y, obviamente, tenía que igualarlo, así que me depilé el lado izquierdo. Pero me pasé un pelín la marca, así que tuve que volver y depilar el lado derecho de nuevo. Me pasé otra vez y, a esas alturas, estaba sudando. Volví y retomé el trabajo por la izquierda. Después miré abajo y tenía una pequeña pista de aterrizaje — una preciosa, preciosa y pequeña pista de aterrizaje”.

Revisa: Famosa de Hollywood tendrá su propio reality

Para tristeza de las fanáticas, finalmente Farrell no rodó aquella escena de sexo con desnudo íntegro. Al menos se quedó con una gran anécdota para contar. También fue ganador de la donación más alta por una de las mejores confesiones sobre escenas de sexo en Hollywood.

Te dejamos el video cuando cuenta el episodio con Ellen: