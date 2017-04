Seguramente si escucha frases como “póngale queso” o “rompiendo el celofán” un sólo personaje es el que se le viene a la mente: el ex periodista de “Mucho gusto”, Álvaro Sanhueza.

El ex reportero del matinal de Mega, despedido el 28 de octubre del año pasado, acompañaba las mañanas con despachos en vivo desde distintos puntos de Santiago, siempre mostrándose cercano a la gente. Quizás los elementos que más lo entusiasmaron al momento de lanzar su candidatura a diputado.

Así es, porque el periodista está confirmado como candidato a diputado por el partido político Amplitud. “Él me dijo que estaba en una edad adecuada y que se daban las condiciones para volcar su vocación social a la política”, cuenta a “Las Últimas Noticias” Lily Pérez, presidenta del partido, sobre la llamada que le hizo Sanhueza hace tres semanas.

A la candidatura sólo falta determinar si será por la Región de Valparaíso o la Región Metropolitana. Y respecto a su posición en la política, el periodista es claro en decir que no sigue una línea para toda la vida. “Voté por el no, voté por Frei, por Bachelet y por Piñera en algún momento. Yo no me caso con nadie en política”, explica.

“Cuando tú solucionas temas, cuando canalizas y expones situaciones yo creo que la gente sí confía (en los periodistas). Eso le da credibilidad al periodismo y creo que hoy sí está siendo el cuarto poder”, explica el periodista, quien agrega el ese rol fiscalizador de los medios y de los periodistas sí entrega credibilidad.