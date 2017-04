Alejandra Fosalba reveló que sufrió bullying durante su carrera como actriz

La semana pasada la actriz Alejandra Fosalba estuvo de invitada al programa “Vértigo”.

Durante la entrevista reveló que su carrera no ha sido tan perfecta como todos la ven, ya que en reiteradas ocasiones sufrió bullying. “He sufrido bullying, de parte de muchas… no sé si compañeras, pero gente del medio. Porque ser una mujer que se preocupa de su cuerpo, que se viste bien, o qué se yo, tiene eso, tiene un peso fuerte, porque va como en contra de todo lo que significa ser actor”, manifestó.

Todo comenzó, luego de contar que su hija se está insertando en el mundo del modelaje y no quiere que ella pase por lo mismo, ya que la gente va a criticar siempre de alguna manera.

Comentó que una de las situaciones que más sufrió fue cuando se burlaron de ella por ser muy delgada. “Burlarse de alguien con bajo peso es lo mismo que burlarse de alguien con sobrepeso y a mí me importa”, expresó.

