Conoce qué actores son acusados de oler mal

Cuando uno piensa en los actores y actrices de Hollywood lo primero que se viene a la mente es los lujos con los que viven, los grandes jacuzzis y los majestuosos baños que deben ocupar, aunque en la realidad no los usarían tan seguido como uno pensaría.

Hay muchos actores de Hollywood que tienen la fama de oler mal y a continuación te contamos quiénes son. Pero te advierto: puede que te desilusiones.

Brad Pitt

Durante mucho tiempo Brad fue uno de los galanes más aclamados por su apariencia, pero lo que no todos saben es que al actor no le gusta tomar baños tan a menudo como debería. Incluso, se rumorea que en el set de “Inglourious Basterds” (“Bastardos sin gloria”), su compañero Eli Roth le pidió que se limpiara con toallas húmedas de bebé para quitarse un poco el mal olor.

Megan Fox

La propia actriz ha reconocido que no es fanática de la limpieza ni mucho menos, que es muy desordenada, y hasta que se olvida de tirar de la cadena cuando sale del baño.

Matthew McConaughey

En varias ocasiones Matthew ha reconocido que no usa desodorante y, si a eso le sumamos que le gusta mucho hacer ejercicio, nos encontramos con un olor que solo valientes estarían dispuestos a soportar.

Julia Roberts

La mujer más bella del mundo, al llevar un estilo de vida hippie, no tendría buena relación con el baño, ella misma admitió que le gustan sus olores naturales y, además, no se lava el pelo muy a menudo porque es muy seco y no quiere dañarlo.

Russell Crowe

La actriz Joan Rivers fue quien en su momento abrió la boca y dejó en evidencia a Crowe y sus problemas con el baño: tiene un problema de olor corporal, dijo en una entrevista.

Cameron Díaz

Cameron Díaz ha confesado que tiene una práctica bastante particular: comprarse ropa, usar un conjunto durante 3 o 4 días y luego no volver a usarlo nunca más.

Johnny Depp

A Johnny Depp le llueve sobre mojado, ya que no solo tiene problemas económicos y con la justicia, sino que además e acusado de posee mal olor corporal, incluso que tendría mal aliento, situación que habría admitido, llegando a justificarse con el argumento de que para hacer su papel de Jack Sparrow su dentadura se ve más a tono si deja de lavarse los dientes.

Courteney Cox

La querida Mónica de “Friends” era una obsesiva del orden y la limpieza, pero en la vida real no lo sería tanto. Su marido admitió que una de las cosas que le gustan de su esposa es que sus axilas huelen como las de un camionero.

Robert Pattinson

Uno de los vampiros más guapos del cine tendría como punto negativo, a parte que no se peina, es que no es muy asiduo a bañarse. Incluso, el propio actor confesó que su agenda es tan apretada que no tiene tiempo de bañarse y que lo hace solo cuando ni él puede soportar el olor.

Opinión que es compartida por algunos cercanos, quienes no dudaron en decir que no tiene hábitos de higiene.